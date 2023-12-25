ساتي: القداس هو عيد لمختلف الطوائف المسيحية والمسلمة

2023-12-25 19:22:01 - المصدر: واع

القاهرة - واعأكد رئيس الطائفة الكلدانية في مصر الخور أسقف بولس ساتي، اليوم الاثنين، أن قداس الميلاد المجيد هو عيد للجميع، وبمختلف الطوائف المسيحية والمسلمة، ولأبناء الجالية العراقية والعربية".وقال ساتي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "الطائفة الكاثوليكية العراقية في القاهرة، احتفلت بأعياد الميلاد المجيد وسط أجواء مبهجة في كنيسة سانتي فاطيما في منطقة مصر الجديدة، حيث تزينت الكنائس بأشجار الميلاد والزينة، بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم، وخصوصا الأجواء هذا العام، كانت مقتضبة بسبب تصاعد الأحداث في غزة، وما تمر به من احداث وحروب مستمرة".وأضاف، "تعد كنيسة سانتي فاطيما ذات مرجعية عراقية في مصر، حيث تستقبل كافة الطوائف كاثوليك، وكلدان، وارثدوكس، وكذلك تستقبل المسلمين في كل وقت، وهي مزارا للجميع".ودعا ساتي، "بأن ينعم العالم أجمع بالأمن والأمان والخير والمحبة"، مبينا ان "كنيسة سانت فاطميا قدمت العديد من المساعدات للأشقاء في غزة".وتابع: "على العالم أن يكثروا من دعواتهم وصلواتهم وتسبيحاتهم، لينعم العالم والشعوب العربية بالسلام، وان تكون أعياد مليئة بالمحبة والخير"، موجها "سلامه للعراق بجميع محافظاته وطوائفه"، ونتمنى أن "يكون عيد خير للجميع".