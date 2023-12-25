ثلاثة أيام من البرد والمطر.. ذروة الشتاء تبدأ في العراق

2023-12-25 19:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشير توقعات الطقس في العراق، إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر لغاية صباح الجمعة.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز: "اعتباراً من مساء الأربعاء ولغاية صباح الجمعة، حالة جوية ممطرة تشمل وسط وغرب وجنوب البلاد، لكن تأثيرها سيكون أقل في مدن إقليم كوردستان".

وأوضح علي، أن "الأمطار سترافقها رياح شمالية نشطة باردة يوم الخميس"، لافتاً إلى أن "ذروة الحالة ستكون يوم الخميس".

وأشار إلى أن "بعض الأمطار الغزيرة ستتركز غرب الأنبار وبادية النجف والسماوة، أما باقي مناطق الوسط والجنوب فلها أمطار خفيفة، ومناطق الشمال فرصها ضعيفة".

وبدأ فصل الشتاء فلكياً في العراق يوم الخميس الماضي، وفق الراصد الجوي، محمد علي، الذي أشار إلى أنه سيستمر لمدة 90 يوماً.