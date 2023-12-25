2023-12-25 19:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت السوق الموازية لبيع الدولار انخفاضا لافتا في الايام الاخيرة خاصة مع انخفاضه لأول مرة دون 150 الف دينار لكل 100 دولار، وسط توقعات بانخفاض اكثر في الاسابيع القادمة وفق قراءات بعض الخبراء.

وقال منتظر علي صاحب صيرفة في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لم يكن يتوقع بان ينخفض سعر صرف الدولار الى مادون 150 الف دينار لكل 100$"، مضيفا: "هناك ضبابية فيما يحدث وكان السوق مبرمج نحو الانخفاض دون معرفة الاسباب الحقيقية".

واضاف، ان "ارباح المضاربين في سوق الدولار لـ6 اشهر استنزفت في الانخفاض الاخير"، لافتا الى ان "الاسعار قد تصل الى 146 الف دينار لكل 100$ قبل نهاية الاسبوع اذا ما استمر الانخفاض المتسارع".

اما علي التميمي صاحب مكتب صيرفة اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى ان "دولار المنازل وهي تسمية نطلقها على بعض الاسر التي تحتفظ بجزء من سيولتها بالدولار بدأت تبيع الدولار بعد الانباء عن انخفاضات قوية سوف يشهدها سوق الدولار"، لافتا الى ان "نسبة الاقبال على البيع ازدادت بنسبة 100% تقريبا".

واضاف، ان "الطلب على شراء الدولار منخفض حاليا مع ارتفاع المعروض"، لافتا الى ان "الدولار ربما ينخفض دون 140 الف دينار لكل 100% خلال كانون الثاني اذا ما بقي بهذه الوتيرة".

واشار الى ان "تعليقات خبراء اقتصاد ومسؤولين دفعت الى خفض السوق، بالاضافة الى استيراد الدولار من قبل بعض المصارف الاهلية ما فتح نوافذ اكبر للحصول على العملة".

اما عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي اقر بان "انخفاض سعر الدولار جاء بسبب اجراءات البنك المركزي والدولة من خلال توفير السيولة والحد من التهريب"، لافتا الى ان "الانخفاض لايزال بعيدا عن الطموح الذي نأمل ان يصله وهو معادل للسعر الرسمي المعلن من قبل المركزي العراقي".

واضاف، ان "سياسات الدولة المالية جيدة ونتوقع بان اضطرابات السوق الموازي اصبحت اقل من ناحية المضاربة لكن هذا لايعني بانه قد يستقر عند حدود معينة خاصة واننا في ظل اجواء غير مستقرة في الشرق الاوسط لها تأثيرها في الابعاد الاقتصادية بشكل مباشر".

وخلال الايام القليلة الماضية انخفض الدولار بشكل متسارع من 1600 الى 1480 دينارا للدولار الواحد، مايعني انه فقد اكثر من 8% من قيمته بغضون 10 أيام.