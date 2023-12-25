2023-12-25 19:45:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم يتجول في أحد شوارع المحافظة وهو متخفٍ بزي نسائي وبحوزته سلاح ناري.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة العزيزية تمكنت من إلقاء القبض على متهم متخفي بزي نسائي كان يتجول في أحد الشوارع وضبط بحوزته سلاح ناري نوع (مسدس توكاريف)، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية ليتم إحالته إلى القسم المختص".

وبيّنت أن هذا الواجب جاء "تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، على أهمية تكثيف الجهود وتنفيذ أوامر القبض ومن خلال الممارسات الأمنية والانتشار الكثيف ونصب السيطرات المؤقتة".