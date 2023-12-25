البيئة: إعداد خطة للعمل التوعوي مع منظمات المجتمع المدني

2023-12-25 19:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، إعداد خطة العمل التوعوي مع منظمات المجتمع المدني لعام 2024 من أجل تشجيع فكرة التطوع وزيادة الحملات التوعوية البيئية والإعلامية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون التقى مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرف الدهان؛ لمناقشة إعداد خطة تتضمن إشراك عشرات المنظمات المتخصصة في الجانب البيئي والتغيرات المناخية في بغداد والمحافظات، من خلال فرق العمل التطوعي والتوعوي وتفعيل شعب التوعية والإعلام في مديرية البيئة في المحافظات والوصول إلى عالم مستدام بيئياً".وقال الحسون- بحسب البيان- إن "هذه الخطط تشمل حملات التوعية للحكومات المحلية ومؤسسات الدولة والمدارس والجامعات إضافة إلى حملات التوعية التي تتضمن أهم المفاهيم البيئية منها الحفاظ على مصادر المياه من الهدر والتلوث وزيادة المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام العجلات و الأنشطة الصناعية وغيرها".وأضاف، أن "وزارة البيئة ستضاعف عدد فرقها التوعوية لمجمل الأنشطة كما تعمل على تنشيط العمل التوعوي الإعلامي من خلال كل الوسائل المتاحة لإيصال المعلومات إلى شرائح المجتمع كافة وأصحاب القرار والحكومات المحلية".