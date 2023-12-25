الأنبار تعلن بالأرقام أعداد المشمولين بالسلات الغذائية الخاصة بالرعاية الاجتماعية

2023-12-25 19:58:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، عن أعداد المشمولين بالسلات الغذائية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن السلة حققت عدة ميزات أبرزها الحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق.وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية فرع الأنبار أحمد رشيد عاصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الرقابية تواصل متابعتها لعملية تجهيز السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث تم تصفير الكمية بنسبة تجهيز 100 بالمئة هذا اليوم، بعد توزيع الحصة الـ11 من هذا العام"، مبينا، أن "نسبة تجهيز مادة الطحين وصلت إلى 50 بالمئة من الحصة التاسعة لهذا العام وبانتظار المصادقة على إطلاق الـ50 بالمئة الثانية من الحصة".وأضاف، أن "مطحنة الأنبار الحكومية ما زالت مستمرة بطحن وتجهيز مادة الطحين للحصة التاسعة وتوزيعها على مناطق مركز مدينة الرمادي وحسب الأقضية التابعة وجدول القطع"، مشيرا، إلى أن "السلة الغذائية أسهمت برفع المعاناة عن كثير من المواطنين بصورة عامة وخصوصا المشمولين بالرعاية الاجتماعية".وأضاف، أن "عدد الأسر المشمولة بحصة الرعاية الاجتماعية الـ11 بلغت 92729 عائلة بواقع 320195 فرداً موزعين على مختلف الأقضية والنواحي"، لافتا، إلى أن "وزارة التجارة وما تقوم به من دور بارز في توفير مفردات السلة الغذائية أسهمت في استقرار سعر المواد الغذائية بالأسواق المحلية".وتابع، أن "مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري بدعم المواد الغذائية وخاصة اللحوم والأجبان وكذلك فتح مراكز للبيع المباشر بكلفة أقل من سعر السوق المحلية، أسهمت باستقرار السوق ورفع معاناة المواطنين".ولفت، إلى أن "هناك لجانا تدقيقية من دائرة الرقابة التجارية فرع محافظة الأنبار وكذلك في الأقضية والنواحي بالمحافظة بالاشتراك مع جهاز الأمن الاقتصادي والجريمة المنظمة والأمن الوطني بتنظيم جولات تفتيشية مسبقة لمراقبة ومتابعة أسعار السوق".وأكد، أنه "تم تشخيص عدد من الحالات للمتلاعبين من أصحاب النفوس الضعيفة وتم تسييرهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، لافتا، إلى أن "هناك توجيهات لدعم مفردات البطاقة التموينية وإدخال مواد أخرى للمساهمة في رفع معاناة المواطنين وكذلك لاستقرار الأسعار في الأسواق المحلية".وتوقع، أن "تكون هناك إضافات لمواد جديدة إلى البطاقة التموينية مطلع العام المقبل 2024".بدوره، أكد مدير فرع تموين الأنبار عبد إبراهيم فرحان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم توزيع السلة الغذائية التاسعة لجميع المواطنين في محافظة الأنبار والمتكونة من مواد السكر والرز والزيت والبقوليات ومعجون الطماطم"، موضحا، أن "جميع المواد ممتازة ومن مناشئ عالمية".وذكر، أنه "من خلال زيارتنا لوكلاء المواد الغذائية وجدنا هناك رضا لدى المواطنين كما أنها تسد الحاجة وتغنيه عن الشراء من الأسواق المحلية"، لافتا، إلى أن "المخازن ممتلئة حاليا بجميع المواد الغدائية المطلوبة".و بشأن مواد الرعاية الاجتماعية، أكد "الاستمرار في توزيع الوجبة الـ11، على أن يتم توزيع الوجبة 12 مطلع الشهر المقبل".