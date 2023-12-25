جهاز مكافحة الإرهاب يحدد موعد الإعلان عن الاستمارة الإلكترونية للتطوع (فيديو)

2023-12-25 20:05:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين (25 كانون الأول 2023)، موعد الإعلان عن الاستمارة الإلكترونية للتطوع.

وأشار بيان لاعلام الجهاز تلقته "بغداد اليوم"، الى انه "وبغية تسهيل وتبسيط التقديم على الاستمارة الالكترونية التي سيعلن عنها غداً، في الساعة الثامنة صباحا على منصات جهاز مكافحة الارهاب الرسمية".

ونشر اعلام الجهاز "مادة فلمية" دعا فيها الراغبين بالتقديم الى اتباع التعليمات من خلالها".





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