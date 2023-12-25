المتحدث باسم السوداني يندد بقصف قاعدة عسكرية قرب مطار أربيل: عمل إرهابي

2023-12-25 21:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / ندد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، بقصف جماعات " خارجة عن القانون" لـ"قاعدة عسكرية" قرب مطار أربيل، وفيما وصف القصف بأنه اجرامي وارهابي، توعد الفاعلين بالملاحقة وتقديمهم إلى العدالة.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانيات وقدرات قواتنا الأمنية".

وأضاف رسول ان "في هذا السعي الحثيث تحاول جماعات خارجة عن القانون الاعتداء على القواعد العراقية، التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي، من بينها ما حصل في الساعة 1550، اليوم الاثنين، من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني، وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية".

وتابع الناطق العسكري إنّ "هكذا أعمال إجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، وفي الوقت الذي ندين به هذا العمل الإرهابي، نؤكد أنّ القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".

وكانت فصائل "المقاومة" العراقية اعلنت، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة للتحالف الدولي لمحاربة داعش في مطار حرير قرب أربيل بطائرات مسيرة.

وقالت الفصائل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حرير المحتلة قرب مطار أربيل شمال العراق بالطائرات المسيّرة".

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي لقصف بطائرة مسيرة.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت في الساعة 16:03 قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش داخل مطار أربيل الدولي".