مختصون يحثون بغداد لايجاد بدائل: التصدير عبر تركيا لن يعود!

2023-12-25 21:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير المختص في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، بأن تركيا لن توافق على استئناف تصدير نفط كردستان إطلاقا.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تركيا لن توافق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي إلا بشروط تعجيزية من بينها إلغاء الدعوى العراقية المقامة ضدها والتي تتضمن دفع أنقرة مبلغ مليار و400 مليون دولار إلى بغداد".

وأضاف أنه "لاتوجد أي مشكلة فنية تعيق اسئتناف تصدير النفط، ولكن هذه حجج، وعملية استئناف التصدير هي مشكلة سياسية أكثر من كونها فنية".

وأشار إلى أن "وزارة النفط العراقية وشركة سومو البحث عن البديل لاستئناف تصدير بشكل سريع والاستفادة من الأموال، ومن بين البدائل، الاستهلاك الداخلي، أو التصدير إلى سوريا أو بدائل أخرى".

وكانت الحكومة التركية قد اكدت جاهزية الانابيب لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، غير ان مختصين كشفوا ان شركات النفط الاجنبية العاملة في كردستان وطبيعة عقودها هي التي تعرقل عملية استئناف تصدير النفط، فيما اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العمل على اجراء تعديلات على الموازنة فيما يخص اجور وكلف انتاج النفط للشركات الاجنبية لاستئناف تصدير النفط.