في محافظتين .. "مدفأة" تنهي حياة شاب وكلاب سائبة تفتك بطفلين

2023-12-25 21:22:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في محافظتي ديالى وصلاح الدين، اليوم الاثنين، بمصرع شاب واصابة طفلين بحادثين منفصلين.

وفي ديالى، قال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه خلال محاولته ملئ خزان مدفأة نفطية في قرية (التحويلة) شمال شرق قضاء الخالص، (18 كم شمال شرق بعقوبة)، وتسبب انفجارها باحتراق جسمه، ولم تفلح محاولات إنقاذه ولقي مصرعه قبل وصوله الى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت جثة الشاب الى الطب العدلي".

وفي محافظة صلاح الدين اصيب طفلان بجروح بليغة بعد تعرضهما لهجوم من كلاب سائبة في حي القادسية بأطراف مدينة تكريت.

وقال مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الطفلين اصيبا بجروح بليغة بعد تعرضهما لخدوش وعضات نقلا على أثرها الى مستشفى تكريت"، مؤكداً ان "إصابة أحدهما بليغة فيما تواصل الفرق الطبية اسعافهما ومعالجتهما".