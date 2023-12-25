وزير الخارجية يؤكد حرص الحكومة على معرفة مصير المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء بالأنبار

2023-12-25 21:34:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، حرص الحكومة على معرفة مصير المواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء بالأنبار.وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجيَّة دولة الكويت الشقيقة الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة ملابسات تعرض مواطن كويتيّ إلى اعتداء في مُحافظة الأنبار، وأكّد حسين حرص الحكومة العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتيّ"، مُشيراً، إلى أن "السلطات الأمنيَّة العراقيَّة تتابع باهتمام الموضوع لكشف ملابسات القضيّة".وتابع البيان، أن "وزير الخارجيَّة الكويتيّ أعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل السلطات العراقيَّة لمعرفة مصير المواطن الكويتي وضمان سلامته".