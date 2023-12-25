2023-12-25 21:36:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، عن موعد انطلاق المفاوضات والحوارات ما بين الكتل والأحزاب بشأن تشكيل الحكومات المحلية.

وقال النائب عن الاطار كريم عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "القوى السياسية كافة بانتظار اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات بشكل رسمي ونهائي من قبل المفوضية حتى تباشر بالحوارات والمفاوضات لغرض تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت".

وبين عليوي ان "الاطار التنسيقي لن يلاقي أي معوقات ومشاكل في تشكيل حكومات الوسط والجنوب، كون الأغلبية تملكها قوى الاطار وهي منسجمة فيما بينها، لكن ربما نحتاج الى حوارات بشأن تشكيل حكومات بغداد وديالى وكركوك ونينوى".

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الانتهاء من العد والفرز اليدوي بالكامل يوم السبت الماضي فيما لاتزال تنظر في الشكاوى البالغة اكثر من 400 شكوى قبل اعلان النتائج النهائية.

وحصلت قوى الاطار التنسيقي على اكبر عدد من الاصوات في محافظات ميسان والديوانية والمثنى وذي قار وبابل والنجف، وكذلك بغداد.