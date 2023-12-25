أمانة مجلس الوزراء: مشروع الأبنية المدرسية سينهي ظاهرة الدوام المزدوج والمشيدات الكرفانية والطينية

2023-12-25 21:38:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن مشروع الأبنية المدرسية سينهي ظاهرة الدوام المزدوج والمشيدات الكرفانية والطينية.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل مضاعفة جهودها الميدانية بشأن متابعة مراحل العمل ونسب الإنجاز بمواقع الأبنية المدرسية النموذجية في محافظتي نينوى وصلاح الدين"، مبينة، أن "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أهم الملفات الخدمية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي".وشدد الفريق الهندسي والفني- وفقا للبيان- "على الشركة الصينية المُنفذة، في أثناء زيارته الميدانية للمحافظتين المذكورتين بضرورة زيادة الجهد وتسريع وتيرة العمل في جميع المواقع، مع التأكيد على ضرورة تسليم المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة"، موضحا، أن "المشروع سيسهم في إنهاء ظاهرة المدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي والمشيدات الكرفانية والطينية".ويحظى مشروع الأبنية المدرسية، الذي تتضمن مرحلته الأولى إنشاء (1000) مدرسة في عموم المحافظات، بمتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودائرة المهندس المقيم في وزارة الإعمار والإسكان.