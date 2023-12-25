قصة اختفاء مواطنين كويتيين في صحراء العراق.. تفاصيل جديدة

2023-12-25 22:04:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

قال مسؤولان أمنيان، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)،، إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق، امس الأحد، فيما بدأت قوات الأمن عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين، بحسب رويترز.





ونقلت رويترز عن ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.

وأضاف المصدران الأمنيان أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث، وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.

وقال أحد ضباط الشرطة لرويترز "كان الصيادان الكويتيان يتحركان في منطقة صحراوية مترامية الأطراف وهو أمر خطير للغاية لأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال ينشط هناك، نريد أن نعرف أولا ما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة".





وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن وزير خارجية العراق "أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا، وعلى أعلى المستويات، تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن "الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".







