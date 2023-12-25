2023-12-25 22:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم بعد ساعات من قتل مراهق في احدى قرى قضاء الشيخان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في الساعة الخامسة من عصر اليوم الاثنين حصل شجار في قرية شيخ ملوان التابعة لقضاء الشيخان، لافتا الى ان فتى يدعى أحمد درويش ويبلغ الخامسة عشر من العمر قُتل طعناً بالسكين من قبل المتهم (و ت ز) من اهالي القرية نفسها.

وأضاف البيان ان قوات الشرطة في الشيخان توجهت على الفور الى محل الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني وتم حجزه استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات والتحقيق معه.

واشار البيان الى ان سبب الشجار الدامي كان إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.