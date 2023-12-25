كشف ملابسات مقتل جندي في الفوج الرئاسي

2023-12-25 22:26:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، بمقتل منتسب في الفوج الرئاسي في الدورة، نتيجة مشاجرة داخل احد مقرات الفوج.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر هجوم مسلح نفذه مجهولين استهدف احد منتسبي الفوج الرئاسي مااسفر عن مقتله وسرقة سلاحه".

واضاف ان "الحقيقة ان ماحدث هو مشاجرة بين المنتسبين فيما بينهم لم تعرف اسبابها داخل احد مقرات الفوج ضمن منطقة الدورة مااسفر عن مقتل احدهم، وتم فتح تحقيق بالحادثة".