2023-12-25 22:28:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الاثنين، حكماً جنائياً بحق "هاكرز" اخترق المواقع الأمنية العراقية وسرّب أسراراً عسكرية.

وأوضح مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة حكمت على الهاكرز، بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن إدانته بتسريب سر من أسرار البلاد العسكرية بصورة غير مشروعة، من خلال التسلل لمواقع أمنية مهمة مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني في البلاد".

وأضاف المصدر، أن "قرار الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 178 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".