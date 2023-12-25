الجهد الخدمي يعلن إنجاز أعمال البنى التحتية في 5 مناطق ببغداد

2023-12-25 22:32:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، إنجاز أعمال البنى التحتية في 5 مناطق ببغداد.وذكر فريق الجهد الخدمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه " في زيارة ميدانية تفقد جابر الحساني رئيس فريق الجهد الخدمي والمستشار الفني ضياء الدين ناظم منطقة حي المعامل ببغداد اليوم مساءً ."وأشار الحساني، بحسب البيان، إلى ان "منطقة المعامل دخل بها الجهد في خمسة أحياء هي :حي البتول ، حي الرباب ، حي المعسكر، قطاع ٥ ،منطقة الصعيد ، وتم إكمال كل أعمال البنى التحتية بها من شبكات ماء وتأهيل وتمديد الصرف الصحي وتجديد الشبكة وأعمال ترابية وقالب جانبي ومقرنص وكل هذه الاعمال اكملت بنسبه ١٠٠% ، ولم يتبقى سوى الاكساء والعمل جاري ضمن جهد امانة بغداد، ليلا نهارا لاكمال اكساءها تباعا والبداية مع اكساء حي الرباب ".وعبر المواطنون، بحسب البيان، عن جزيل شكرهم وامتنانهم لرئيس الوزراء وللجهد الخدمي والهندسي .