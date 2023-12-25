فوز صعب للدفاع الجوي على الكهرباء والنفط يجتاز زاخو بدوري السلة الممتاز

2023-12-25 22:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي الدفاع الجوي يوم الاثنين، فوزا صعبا على نادي الكهرباء بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (78-75) نقطة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وبهذا الفوز جدد الدفاع الجوي انتصاره على الكهرباء للمرة الثانية خلال الموسم بعد ان تغلب عليه في المرحلة الأولى بنتيجة 84 _ 74 متمسكا بصدارة الدوري برصيد 28 نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها تمكن نادي النفط من تحقيق الفوز على نادي زاخو بفارق 11 نقطة وبنتيجة (74-63) لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

جرت المباراتان متعاقبتان مساء اليوم الاثنين في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.