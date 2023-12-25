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فوز صعب للدفاع الجوي على الكهرباء والنفط يجتاز زاخو بدوري السلة الممتاز

فوز صعب للدفاع الجوي على الكهرباء والنفط يجتاز زاخو بدوري السلة الممتاز
فوز صعب للدفاع الجوي على الكهرباء والنفط يجتاز زاخو بدوري السلة الممتاز
2023-12-25 22:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي الدفاع الجوي يوم الاثنين، فوزا صعبا على نادي الكهرباء بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (78-75) نقطة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وبهذا الفوز جدد الدفاع الجوي انتصاره على الكهرباء للمرة الثانية خلال الموسم بعد ان تغلب عليه في المرحلة الأولى بنتيجة 84 _ 74 متمسكا بصدارة الدوري برصيد 28 نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها تمكن نادي النفط من تحقيق الفوز على نادي زاخو بفارق 11 نقطة وبنتيجة (74-63) لحساب الدوري الممتاز بكرة السلة.

جرت المباراتان متعاقبتان مساء اليوم الاثنين في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

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