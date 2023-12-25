بالأرقام.. عدد المعتقلين بالمخدرات والكميات المضبوطة في 2023

2023-12-25 22:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت إحصائية رسمية عن عدد المعتقلين في تهمة المخدرات والكميات المضبوطة منها في العراق خلال عام 2023.

وقارنت الإحصائية حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منها، ما بين العام الماضي 2022، والعام الحالي 2023.

وبلغ أعداد الملقى القبض عليهم بتهمة الحيازة والتجارة بالمخدرات في إحصائيات العام الجاري 14 ألف متهم، وهو أقل بثلاثة آلاف عن العام الماضي الذي بلغ عدد المعتقلين 17 ألفاً.

وتم خلال هذا العام ضبط 360 كغم من المواد المخدرات و14 مليون حبة مخدرة بينما كانت الكمية في العام الماضي 18 مليون حبة.

وأشارت الإحصائية الى ان أكثر المتعاطين للمخدرات تتراوح اعمارهم بين 15 إلى 30 عاما

أم أكثر المخدرات تعاطياً في العراق فتنوعت بين حبوب الكبتاغون (صفر – 1)، والكريستال، وأنواع أخرى.



