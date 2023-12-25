2023-12-25 23:03:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر المحلل السياسي علي فضل الله، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، ان انخفاض أسعار صرف الدولار في السوق المحلي جاء بفعل ضربات الفصائل المسلحة ضد الأهداف والمصالح الامريكية.

وقال فضل الله، لـ"بغداد اليوم"، ان "الفصائل المسلحة لديها اهداف ولديها معيار لاستهداف الامريكان وأغراض تسعى لتحقيقها من خلال عمليتها ضد القوات الامريكية"، مبينا ان "عمليات الفصائل ضد الامريكان حققت اهدافا كثيرة على مستوى الجبهة الداخلية".

وأضاف ان "هذه الضربات حققت مكاسب لحكومة السوداني وتحرير القيود وبفضل هذه الضربات دفعت بالجانب الأمريكي بالتعامل مع السوداني وحكومته بمرونة عالية وخاصة بجانب ازمة الدولار ولهذا شهدنا تراجعا بأسعار الصرف".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن توجيه الجانب الامريكي تحذيرات للحكومة العراقية عقب استهداف السفارة الامريكية، بامكانية فرض عقوبات اقتصادية وكذلك سحب شركات النفط الامريكية العاملة في العراق، في حال عدم توقف الاستهدافات على المصالح الامريكية.

وانخفضت وتيرة العمليات العسكرية في العراق مؤخرا تجاه المواقع والقواعد التي تضم قوات امريكية، فيما تجاوز عدد الاستهدافات الـ105 استهدافات منذ 17 اكتوبر في العراق وسوريا.

بالمقابل، عبرت السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي عن "الرضا الامريكي" تجاه الاداء الاخير للمصارف العراقية وارتباطها مؤخرا ببنوك دولية، مؤكدة التزام الجانب الامريكي في تدفق الدولار للعراق.

ويشهد سعر صرف الدولار منذ نحو اسبوعين انخفاضا مستمرا حيث انخفض من 1600 الى 1480 بشكل تدريجي، في الوقت الذي عبر مختصون في الاقتصاد عن عدم وضوح الرؤية او وجود سبب مباشر لانخفاض اسعار الصرف، بل هي مؤشرات واسباب كثيرة متراكمة ومتضافرة مع بعضها ادت الى قلة الطلب على الدولار في السوق الموازي.