2023-12-25 23:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن وزارة العدل نفذت احكام اعدام داخل سجن الناصرية المركزي بالمحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فريقاً أمنياً متخصصاً نفذ صباح اليوم حكم الاعدام بحق 13 مداناً وذلك داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، مبيناً أن المدانين "صدرت بحقهم أحكاماً جنائية في وقت سابق".

وبين المصدر، ان "جميع المنفذ بحقهم حكم الإعدام عراقيين"، لافتا إلى أن "احكامهم اكتسبت الدرجات القطعية ومصادقة رئيس الجمهورية عليها".