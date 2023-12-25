حلبجة.. الحبس لمتهمين بقتل كلب خنقا وتعليق جثته

2023-12-25 23:32:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر قاضٍ في محافظة حلبجة بإقليم كردستان، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، أمرا بحبس متهمين أقدموا على قتل كلب خنقا وتعليق جثته على قارعة طريق عام في المحافظة.

وقالت شرطة الغابات والبيئة بالمحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها تمكنت بعد صدور موافقات قضائية من توقيف أشخاص أقدموا على قتل كلب خنقا وتعليق جثته على قارعة طريق سيروان - حلبجة".

وأضافت، أن "المتهمين موقوفون لخرقهم قانون حماية حقوق الحيوان وإخلالهم بمواد في قانون حماية البيئة".

يذكر ان برلمان إقليم كردستان مرر بتاريخ 29 كانون الأول 2022، قانون حماية حقوق الحيوان بأغلبية 71 صوتا، ويتكون من 24 مادة، وصاغت مسودته منظمة (طبيعة كردستان)، قبل أن يتم نشره في صحيفة الوقائع الكردستانية إثر حصول موافقة رئيس إقليم كردستان، حيث عرض على موقع الصحيفة الرسمية بتاريخ 19 آذار 2023.



