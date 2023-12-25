كشف ملابسات وفاة جندي في الفوج الرئاسي

2023-12-25 23:34:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، بوفاة منتسب في الفوج الرئاسي بمنطقة الدورة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر هجوم مسلح نفذه مجهولين استهدف احد منتسبي الفوج الرئاسي ما اسفر عن مقتله وسرقة سلاحه".

واضاف ان "الحقيقة ان ماحدث وبعد وصول قوة امنية والتدقيق ومقاطعة المعلومات اتضح ان المنتسب توفي نتيجة تعرضه لجلطة دماغية اثناء الواجب، مع تسجيل سرقة سلاحه الشخصي نوع m16، وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".



