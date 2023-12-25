الإعمار: خطة شاملة لتطوير قطاع الطرق والجسور في الديوانية

2023-12-25 23:42:00 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الإعمار والاسكان، عن خطة شاملة لتطوير قطاع الطرق والجسور في محافظة الديوانية.وذكر مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم وضع خطة طموحة للنهوض بواقع قطاع الطرق والجسور في محافظة الديوانية، تنفيذا للبرنامج الحكومي فيما يخص محور تقديم الخدمات ودعم المحافظات الأكثر فقراً ومنها محافظة الديوانية والتي بحاجة ماسة لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق والجسور فيها."وأوضح انه "سبق وان بوشر بتنفيذ مشاريع استبدال الجسور الحديدية في المحافظة بجسور كونكريتية ثابتة وفق احدث المواصفات الفنية وانجاز العديد منها في اقضية ونواحي المحافظة ومنها جسر الجمهورية في مركز محافظة الديوانية الذي تم افتتاحه اليوم، فضلا عن تحقيق مراحل متقدمة من مشروع توسعة مدخل المحافظة الرابط مع طريق المرور السريع، والذي من المؤمل انجازه افتتاحه في الربع الأول من العام القادم."وأضاف، ان "هناك خطة تتعلق بتطوير وتأهيل الطرق الرئيسية في المحافظة من المؤمل المباشرة بها مطلع العام المقبل ومنها طريق (نجف_ديوانية) باعتباره ممرا مهما للزائرين باتجاه المدن المقدسة، فضلا عن خطة لتوسعة طريق (حلة_ديوانية) وصولا الى محافظة بابل، وتطوير بعض الطرق ومدها لتكون اشبه بالطرق الحولية ومنها تكملة الطريق الرابط بين المدخل الجنوبي للمحافظة باتجاه طريق المرور السريع كمرحلة أخرى ليمتدد من طريق (سماوة_ديوانية) الى طريق (ديوانية_نجف) قرب ناحية الشافعية ، مايسهل بشكل كبير انسيابية حركة مرور المركبات القادمة من المحافظات ورفع العبئ الذي تشكله حاليا نتيجة مرورها داخل المدينة".