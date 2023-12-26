مواجهات مسلحة بمنطقة حي العامل في بغداد (فيديو)

2023-12-26 00:12:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، باندلاع مواجهات مسلحة مساء اليوم الإثنين (25 كانون الأول 2023) في منطقة حي العامل في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "توتراً أمنياً وقع بين سرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) وقوات من الحشد الشعبي، وحصلت مشاجرة تخللها اطلاق نار بين الطرفين".

ولفت المصدر الى انه "وحسب المعلومات الأولية فان الحادثة تخص صور يعتقد انها تعود لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب الرئيس السابق لهيئة الحشد أبو مهدي المهندس ضمن المنطقة المذكورة".

وأشار الى ان "الشرطة الاتحادية استنفرت قواتها وأغلقت مداخل المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع".





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