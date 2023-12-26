مصدر امريكي يؤكد وقوع "ضحايا" في قصف أربيل

2023-12-26 00:14:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، يوم الإثنين (25 كانون الأول 2023)، ان الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تضم القوات الامريكية بالقرب من مطار أربيل الدولي، تسبب بــ "وقوع ضحايا"، مؤكدة الانباء التي وردت عن الحكومة العراقية.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الهجوم الذي وقع على القاعدة العسكرية أدى الى وقوع "ضحايا"، معلنة ان "مصدرا من داخل الحكومة الامريكية أكد بان القيادة الامريكية ما تزال في مرحلة تقييم الضرر واحصاء المصابين والضحايا"، بحسب وصفها.

يشار الى ان القوات الامريكية تعرضت الى ما يزيد عن 100 هجمة منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الاسوشيتد برس، التي قالت أيضا ان الحكومة العراقية ما تزال حتى اللحظة "تحاول احتواء" تصاعد الازمة واعمال الاستهداف المتبادل بين الفصائل والقوات الامريكية المتمركزة في البلاد، بحسب وصفها.



