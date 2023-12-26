2023-12-26 05:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بتعرض معسكر لحركة النجباء احدى الفصائل الشيعية لقصف جوي مجهول، في حين أعلن "البنتاغون" تنفيذ ضربات استهدفت 3 منشآت لكتائب حزب الله في العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف طال معسكراً للنجباء في منطقة "الفتح المبين" بناحية تاج الدين شمالي واسط، ويعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعها إطلاق نار كثيف".

ولم ترد اية معلومات حول سقوط إصابات او ضحايا، حتى الآن.

في السياق نقلت رويترز عن البنتاغون القول، إنه "نفذ ضربات في العراق أمس ضد 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها بالعراق".

واوضح البنتاغون، أن "الضربات كانت رداً على هجمات ضد موظفين أمريكيين بالعراق وسوريا من قبل مليشيات تدعمها إيران".

واشار البنتاغون الى "إصابة 3 جنود أمريكيين بهجوم شنه مسلحون مدعومون من إيران أمس على قاعدة أربيل في العراق".