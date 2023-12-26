استقرار أسعار النفط رغم استمرار توترات البحر الأحمر

2023-12-26 07:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط بعد أن سجلت أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من شهرين، مع التركيز على اضطرابات الشحن في البحر الأحمر بعد سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن في الممر المائي الحيوي.

جرى تداول خام برنت فوق 79 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر. وكان سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يقترب من 74 دولارا للبرميل.

واضطرت السفن إلى تغيير مسارها بعد الضربات، مما دفع إلى تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات للمساعدة في حماية السفن التجارية. تقول شركة الحاويات العملاقة "إيه بي مولر ميرسك" (A. P. Moller-Maersk A/S) الآن إنها تستعد لاستئناف استخدام الطريق الذي يرتبط بقناة السويس.