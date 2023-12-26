2023-12-26 08:36:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة 18 منتسبا في وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بقصف للطيران الأمريكي استهدفت مقرات تابعة للحشد وسط محافظة بابل.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" 12 منتسبًا في وزارة الداخلية، و6 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي، اصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة في محافظة بابل".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق من فجر اليوم الثلاثاء، شن القوات الأمريكية ضربات على 3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق