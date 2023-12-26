برشلونة يتجه لبيع مدافعه واستعادة شادي رياض

2023-12-26 09:00:05 - المصدر: واع

متابعة - واعذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفاضل بين اثنين من مدافعيه لأجل بيع أحدهم في الصيف المقبل.وينوي برشلونة، استعادة مدافعه الشاب شادي رياض من ريال بيتيس، في الصيف المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز للغاية.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة قرر إعادة رياض مرة أخرى في الصيف المقبل، مع تفعيل خيار إعادة الشراء، مقابل 7 ملايين يورو.وبناء على ذلك، فإن النادي يفاضل بين الثنائي جول كوندي وأندرياس كريستينسن، من أجل بيع أحدهما في في الفترة المقبلة.وأضافت الصحيفة، أن برشلونة قد يلجأ لخيار بيع كريستينسن، خاصة في ظل اهتمام العديد من فرق البريميرليج بضمه.وتعاقد برشلونة مع كريستينسن، قادما من تشيلسي، في صيف 2022، في صفقة مجانية.يذكر أن القيمة الحالية لمدافع برشلونة الدنماركي، تقدر بحوالي 40 مليون يورو.المصدر : كورة