الذهب يرتفع في ظل رهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

2023-12-26 09:52:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس آذار.

وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولارا للأوقية.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس آذار، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولارا والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولارات.