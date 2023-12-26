2023-12-26 10:01:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وزارة التربية تباشر العمل بنظام الوثائق المؤمنة إلكترونياً



باشرت وزارة التربية/ المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم المعلومات والاتصالات بقراءة الباركود الخاص بالوثائق، العمل بالمشروع الوطني الالكتروني الذي ينص على إلغاء معاملات صحة الصدور الورقية والاعتماد على قراءة الباركود الخاص بالوثيقة .



وأبان المكتب الإعلامي في الوزارة ان المديرية أنهت الورش التدريبية الخاصة بمنسقي العمل من أجل تطوير قدراتهم في استخدام البرنامج الإلكتروني الاصدار الاول لتبدأ الانجاز الثاني على وفق منهجية أعدتها لإكمال صحة صدور الوثائق بعد تنصيب برنامج مُعد للقراءة و توفير اجهزة لابتوب حديثة و فريق مختص لأداء هذه المهمة خلال دقائق معدودة بدلاً من الإنتظار حتى وصول صحة الصدور بالبريدالاعتيادي،ناقلا مباركة وزير التربية لإطلاق بوادر المشروع الإلكتروني الذي خفف و بسط الإجراءات أمام المواطنين في المديريات العامة للتربية كافة .



