اليوم .. ثلاث مباريات في دوري السلة الممتاز

2023-12-26 10:10:13 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الثلاثاء في بغداد وكركوك (3) مباريات ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السلوي الممتاز إذ ستكون المواجهة الأولى بين الوصيف فريق الكرخ ونظيره الحشد الشعبي، بينما يواجه غاز الشمال متحديه نفط الشمال، وأخيرا يلتقي دجلة الجامعة نظيره الحلة.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان" اللقاء الأول سيحظى بمتابعة جماهيرية واسعة وتدور أحداثه في قاعة الكرخ حيث يواجه الوصيف الكناري منافسه الحشد الشعبي سابع الترتيب، ويأمل المدرب الصربي توني فوجينيتش مزاحمة الدفاع الجوي في الصدارة، والمضي قدما في عروضه المتميزة خلال الموسم الحالي، معتمداً على حنكته التدريبية في قيادة هكذا مباريات، بالإضافة إلى توظيف قدرات لاعبيه المهارية بالشكل الأمثل، والابتعاد عن أقرب مطارديه فريق النفط، في المقابل يسعى لاعبو الحشد الشعبي إلى نسيان خسارتهم الأخيرة أمام النفط والعودة ثانية إلى دائرة الانتصارات، بغية تحسين موقعهم في ترتيب أندية الدوري".وأضاف ان " قاعة بلادي بمحافظة كركوك ستكون مسرحاً للقاء الثاني بين غاز الشمال صاحب المركز التاسع ونفط الشمال الذي يحل بالمرتبة الحادية عشرة، وتبدو تطلعات كلا المدربين واضحة في حسم المقابلة وكسب نقاطها والابتعاد عن أسفل الترتيب".وأوضح أن " المباراة الثالثة، التي تنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساء ً وتضيف مجرياتها قاعة الشعب ،ويطمح فريق دجلة سادس الترتيــب بإشراف مدربه المصري محمد عصام، بتخطي منافسه الحلة صاحب المركز الخامس، إلى جانب تعويض الإخفاقات السابقة التي رافقت مسيرته في المرحلة الأولى، بينما يتطلع المدرب أحمد عبد الخالق إلى قيادة أبناء الحلة لفوز مهم وحسم اللقاء التنافسي بين الطرفين".