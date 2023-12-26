الأمن القومي الأميركي: استهدفنا مواقع للطائرات المسيرة تابعة لكتائب حزب الله

2023-12-26 10:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي اليوم الثلاثاء، تفاصيل الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق، بعد هجوم بطائرة دون طيار، تبنته كتائب حزب الله المدعومة من إيران، والذي أسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، في بيان: إن "في وقت مبكر من صباح اليوم، في شمال العراق، تم استهداف أفراد عسكريين أميركيين بطائرة مسيرة بدون طيار"، لافتة إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة خطيرة.

وأضافت أن "ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها، تحت مظلة المسلحين المدعومين من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم".

وأوضح مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه "تم إطلاع الرئيس (جو) بايدن على الفور على الهجوم هذا الصباح، وأمر وزارة الدفاع بإعداد خيارات الرد ضد المسؤولين. ثم تم تقديم هذه الخيارات إلى الرئيس خلال مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم مع وزير الدفاع (لويد) أوستن وأعضاء فريق الأمن القومي التابع للرئيس".

واستطرد البيان: "خلال تلك المكالمة، وجه الرئيس بشن ضربات ضد 3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها، وركزت بشكل خاص على أنشطة الطائرات بدون طيار".

واختتمت واتسون البيان بالقول: "لا يضع الرئيس أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين الذين يخدمون في طريق الأذى. وستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات".