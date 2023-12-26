الإعلام الحكومي يعلن الإجراءات المتخذة لاعتماد الدفع الإلكتروني

2023-12-26 10:22:01 - المصدر: واع





بغداد - واع - نور الزيدي

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المتخذة لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وفيما أكد أن الملف يحظى باهتمام مباشر من قبل رئيس الوزراء، أشار إلى تطبيق الدفع الإلكتروني في دوائر ومؤسسات وزارة الصحة مطلع العام المقبل 2024.

وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف الدفع الإلكتروني واستخدام أجهزة نقاط البيع الإلكتروني الـBOS من الملفات التي تحظى باهتمام مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه بأهمية اعتماد هذا الملف خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى، أن "هنالك العديد من الإجراءات بشأن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، حيث أجرى فريق الإعلام الحكومي اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، منها وزارتا المالية والنفط وكذلك البنك المركزي العراقي، لوضع آلية محددة".

وأضاف مجيد، أن "أول جهة طبقت نظام الدفع الإلكتروني هي وزارة النفط بشأن محطات الوقود الحكومية، ثم بقية الوزارات والدوائر مثل وزارات الصحة والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من الوزارات التي لها تماس مباشر بحياة المواطنين، والتي يتطلب فيها الجباية".

ولفت إلى أن "وزارة النفط أصدرت قراراً باستخدام الدفع الإلكتروني لجميع محطات الوقود الحكومية والأهلية في عموم المحافظات، وكذلك سيتم إصدار بطاقات خاصة للعجلات الحكومية".

وتابع: "كما أن وزارة الصحة ستطبق نظام البيع الإلكتروني في الدوائر والعيادات الشعبية والضمان الصحي مطلع العام المقبل 2024، إضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن في مديرية الجوازات باستحصال الأموال الخاصة باستخراج وتجديد الجوازات من المواطنين".