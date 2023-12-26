تعليق من الإطار عن اختيار رئيس جديد للبرلمان: الحسم خلال منتصف كانون الثاني

2023-12-26 10:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، عدم حصول أي اتفاق سياسي بشأن تسمية رئيس جديد لمجلس النواب.

وقال القيادي في الاطار علي الزبيدي لـ"بغداد اليوم"، انه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية بشأن تسمية رئيس مجلس النواب العراقي الجديد، لافتا الى إن الجميع كان منشغلًا في الانتخابات المحلية وما بعد الانتخابات من نتائج وغيرها خلال الأيام الماضية".

وبين الزبيدي ان "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة الحوارات والمفاوضات بشأن تسمية رئيس البرلمان الجديد، ونتوقع ان يتم تسمية الرئيس الجديد في منتصف الشهر المقبل، مشيرا الى أن حسم هذا الملف قبل نهاية السنة الحالية امر مستبعد بسبب الخلافات".

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس جديد له قبل الانتخابات المحلية، لكن تم تأجل الجلسة الى إشعار آخر دون تحديد موعد لها.



