الموت يفجع الفنان الكوردي المعروف زكريا عبدالله

2023-12-26 10:42:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، برقية تعزية الى الفنان الكوردي المعروف زكريا عبدالله لوفاة والدته.

وقال خوشناو في البرقية، "الفنان المحترم زكريا عبدالله ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدتك".

وأضاف "نتقدم بتعازينا لأُسرتك ومحبيك وأصدقائك ونعتبر أنفسنا شركائك بالحزن".

وتابع أسأل الله تعالى أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته".

وزكريا عبد الله فنان كوردي يعتبر من أشهر الفنانين في إقليم كوردستان العراق، وقد اعتزل مشواره الفني إلا أن أغانيه ما تزال راسخة في أذهان معظم الكورد داخل وخارج الإقليم.