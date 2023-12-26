مكالمة منتظرة من بيريز تحسم صفقة انتقال مبابي لمدريد

2023-12-26 10:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تستمر آخر التطورات بشأن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر كانون الثاني المقبل.

ويحق للاعب كيليان مبابي خلال شهر كانون الثاني المقبل، التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر، خاصة أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويرتبط كيليان مبابي بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد نهاية تعاقده في صيف 2024، مع نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

الصحفي رامون الفاريز، تحدث بهذا الصدد قائلاً: "أنا لا أؤكد توقيع كيليان مبابي، لكن الخطة المخطط داخل ريال مدريد، هي إعداد كل شيء هذا الأسبوع".

وأوضح رامون الفاريز انه "في الأسبوع القادم سيتصل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز باللاعب وسيقدم إجابته النهائية".

كيليان مبابي، أعرب لأكثر من مرة عن رغبته بتحقيق حلمه واللعب لنادي ريال مدريد الاسباني، لكنه تعرض لضغوطات من فرنسا وقطر، لأجل البقاء في قلعة الفريق الباريسي.

من المقرر أن يتقدم ريال مدريد بعرض جاد للاعب خلال شهر كانون الثاني المقبل، من أجل حسم هذه الصفقة، حال وجود تطور إيجابي بشأن اللاعب.





المصدر: وكالات



