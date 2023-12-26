جنايات الانبار: السجن 15 سنة لتاجر مخدرات ضبطت بحوزته 200 ألف حبة اميتامين

2023-12-26 10:48:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ضبط بحوزته مائتي ألف حبة مخدرة من مادة الأمفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".