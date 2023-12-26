ادارة زاخو لاتحاد الكرة: "كاس" بيننا إذا لم تطبق العقوبة على الشرطة

2023-12-26 11:12:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هدد رئيس نادي زاخو عمار فرهاد اتحاد الكرة ، اليوم الثلاثاء، باللجوء الى محكمة كاس وتكليف أحد المحاميين المهمين القطريين لتبني القضية في حال إلغاء خسارة الشرطة، مبينا ان ناديه يحترم اللوائح والقوانين ويبحث عن حقه الرياضي.

وقال فرهاد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ "تفاجأنا بإصدار الاتحاد جدول ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة 11 الاتحاد، ولم يتم خصم ثلاث نقاط من الشرطة واضافتها لزاخو حسب قرارها الأخير الذي أكد ذلك بكتاب رسمي".

واضاف ان "الحق لابد منه وفي حال غبن حقنا وتراجع الاتحاد عن قراره باعتبار الشرطة خاسراً أمامنا لمخالفته لوائح دوري نجوم العراق و اصر الاتحاد على ذلك سنلجأ للمحاكم الدولية ، وخصوصا محكمة كاس وتكليف أحد المحاميين المهمين القطريين لتبني القضية في حال إلغاء خسارة الشرطة".

وبين ان "نادي زاخو يحترم كل القرارات حتى لو كانت ضده"، مشيرا الى ان "نادينا يسير وفق التعليمات ونحترم حقوق الآخرين ولا نخرق اللوائح ونتقبل كل القرارات الصادرة من الاتحاد".

وكان نادي زاخو اعترض على نادي الشرطة بسبب اللاعبين المحترفين الذين مثلوا القيثارة الخضراء، حيث تنص لوائح دوري نجوم العراق بأن يكون تسجيل اللاعبين المحترفين الأجانب 4 لاعبين تحت التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية من التسلسل 90 فما دون، ولاعبين أثنين من التسلسل واحد وتسعين فما فوق، فيما يسجل اللاعب اليمني كلاعب مواطن على أن لا يزيد عدد اللاعبين عن لاعب واحد في كل نادي، لكن فريق الشرطة أشرك ثلاثة لاعبين فوق التصنيف 90 وهذا خرق واضح للوائح التي تم وضعها من قبل الاتحاد العراقي.

واعتبرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العراقي نادي الشرطة خاسراً امام زاخو 0-3 بعد أن كان كان فائزا 2-1 بمباراته يوم 8 من هذا الشهر في لقاء جرى بملعب النجف وذلك لخرقها لوائح الاتحاد الخاصة بدوري نجوم العراق، وتغريم الشرطة 15 مليون دينار، وإيقاف مشرف الفريق لمدة شهرين.