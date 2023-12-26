في محافظتين: المؤبد لتاجر مخدرات والسجن 15 سنة لآخر ضبطت بحوزته 200 ألف حبة أمفيتامين

2023-12-26 11:14:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الانبار اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "المدان ضبط بحوزته مائتي ألف حبة مخدرة من مادة الأمفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي السياق؛ أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان؛ أنه "ضبط بحوزته واحد كيلو غرام وعشرة غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، إضافة إلى إلفين وثلاثة وعشرين قرصا من مادة امفيتامين المخدرة بزنة (630) غم وأدوات تعاطي مختلفة بقصد الاتجار وترويجها بين المتعاطين ".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي ميسان؛ نفذ الفوج الرابع التابع للواء الرابع فرقة الرد السريع عملية اعتقال على متهم في محافظة ميسان حيث اصيب جراء تبادل إطلاق النيران من قبل مع القوة المداهمة والتي كانت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في ميسان وقسم استخبارات الفرقة، بحسب بيان للرد السريع.

وأضاف البيان؛ أن المتهم ضبط بحوزته واحد كغم من مادة الكرستال وآلات خاصة بالتعاطي ورمانة يدوية واسلحة خفيفة، مشيرا إلى انه تم تسليم المتهم مع المضبوطات للجهات المختصة اصولياً.