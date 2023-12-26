2023-12-26 11:31:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، خمسة عوامل لضبط ايقاع الدولار الموازي في الاسواق العراقية، فيما أشار إلى ان عددًا ليس بالقليل من العراقيين يضطرون للسفر للعلاج وينفقون مبالغ طائلة بالدولار.

وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، إنّ "ايجابيات كثيرة ترافق انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ابرزها تاثيرها المباشر على ملايين العراقيين من ناحية خفض اسعار المواد في الاسواق لكن الدولار لاينخفض بالأمنيات والتصريحات بل من خلال خطط فعلية تاخذ مدياتها في التفاعل مع اسباب ارتفاع الدولار بشكل مباشر".

واضاف، ان" هناك خمسة عوامل تضبط ايقاع الدولار الموازي ابرزها خفض الطلب عليه والسعي لنهضة فعلية في ملف الصناعة لان جزءًا كبيرًا من تصدير الدولار للخارج تاتي من خلال ميزان الاستيرادات الذي يشمل النسبة الأعلى من احتياجات الاسواق، لافتا الى ان هناك رغبة فعلية لدى السوداني في تعزيز قيمة الدينار العراقي امام الدولار لكن الامر يحتاج الى اجراءات اخرى تسهم في الحفاظ على العملة الصعبة ولعل فتح الاستثمارات واحياء المصانع خطوة مهمة".

واشار الى حبيب إلى، إن" عددًا ليس قليلًا من المرضى العراقيين يضطرون للسفر للعلاج وهم ينفقون مبالغ طائلة بالدولار وهذا شاهد من الشواهد التي تظهر جزءًا من اسباب مغادرة الدولار للخارج، موضحًا انه بدون صناعة وانتاج وحل اشكاليات الخدمات ستبقى هذه نقطة ضعف في الاقتصاد الوطني وتبقى عامل ضغط على سوق الموازي في البلاد".

ويشهد سعر صرف الدولار منذ نحو اسبوعين انخفاضا مستمرا حيث انخفض من 1600 الى 1480 بشكل تدريجي، في الوقت الذي عبر مختصون في الاقتصاد عن عدم وضوح الرؤية او وجود سبب مباشر لانخفاض اسعار الصرف، بل هي مؤشرات واسباب كثيرة متراكمة ومتضافرة مع بعضها ادت الى قلة الطلب على الدولار في السوق الموازي.