الزوراء يفسخ عقد لاعبه الغابوني (روي) بالتراضي

2023-12-26 12:04:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الزوراء الاستغناء عن خدمات لاعبه الغابوني (أبو بكر روي) قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بالتراضي.وذكر المكتب الاعلامي لنادي الزوراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن " إدارة النادي وبعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المصري حسام البدري، فسخت عقد المحترف أبو بكر روي بالتراضي".وأضاف البيان أن " المحترف الغابوني لم يظهر بالصورة المطلوبة وغاب عن تسجيل الأهداف، علاوة على نيله البطاقة الحمراء في الجولة الماضية من الدوري".وكانت إدارة الزوراء قد أعلنت في وقت سابق، أنها بصدد ترتيب إبعاد عدد من لاعبيها المحليين وقسم من المحترفين، عقب الخروج من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي وتراجع النتائج بدوري نجوم العراق.يذكر أن الزوراء يضم في صفوفه عدداً من المحترفين هم: (أوباري، كريستوفر جون، الشحي، فارس أرناؤوط، الحسن حويبيب).