الموارد تطمئن مليون و800 ألف نسمة: لا عطش في صيف 2024

2023-12-26 12:19:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

طمأنت دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، الاهالي بالمحافظة بأن مياه الشرب في صيف 2024 مؤمنة بالكامل.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الخزين المائي في سدود ديالى جيد رغم ان معدلات هطول الامطار والسيول كانت متفاوتة في الاسابيع الماضية لكن في كل الاحوال تقديراتنا للموقف المائي تشير بما لايقبل الشك بان الموقف افضل من العامين الماضيين".

واضاف، ان" مياه الشرب وسقي البساتين مؤمنة لجميع مناطق ديالى في صيف 2024 بالاضافة الى تأمين الدعم الزراعية للموسم الحالي والتي تزيد عن 150 الف دونم".

وجدد المعموري" تاكيده على ضرورة الانتباه الى أهمية التفاعل مع دعوات الابتعاد عن هدر المياه والتعامل معها وفق اليات تؤمن استثمارها بالقدر الذي يوفر غزارة بالانتاج الزراعي بالاضافة الى عدم هدرها في الاستخدامات الاخرى".

ويبلغ عدد سكان ديالى اكثر من مليون و800 الف نسمة يعتمدون على مصادر مياه متعددة ابرزها نهر ديالى والذي يشكل مصدر حياة لاكثر من 65% من الاهالي.