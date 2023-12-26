(واع) تحصد المركز الأول في استطلاع كلية الإعلام

2023-12-26 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- فاطمة رحمة

تصوير: ستار الغزي

حصد تطبيق وكالة الأنباء العراقية (واع) على المركز الأول في استطلاع الرأي العام السنوي لعام 2023 الذي تجريه كلية الإعلام في جامعة بغداد لأفضل أداء تقدمه وسائل الإعلام المختلفة.

كما حصدت إذاعة جمهورية العراق على المركز الأول، فيما حصلت قناة العراقية العامة على المركز الثاني، وحصل مذيع قناة العراقية الاخبارية صادق الشمري كأفضل مذيع أخبار، كما حصل مراسل قناة العراقية الإخبارية سجاد الموسوي على المركز الأول كأفضل مراسل إخباري، فيما حصلت صحيفة الصباح على المركز الثاني كأفضل صحيفة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة الدكتور منير حميد السعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "طلبة الدراسات العليا بقسم العلاقات العامة في كلية الإعلام جامعة بغداد، نفذوا استطلاعاً وفق مجموعة محاور تتناول أثر الرسالة الإعلامية ومدى المقبولية ومدى الوضوح وفق مجموعة من المعايير من خلال استمارة معدة محكمة وجمع النتائج".

وأشار الى أن" الاستطلاع شمل ١١٠٠ شخص، وشمل هذه العينة مجموعة من التدريسيين في مختلف الجامعات العراقية، وبالتالي هي عكست وجهات نظرهم حول هذا الموضوع".

‏ بدوره، قال عميد كلية الإعلام الدكتور عمار طاهر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلية الإعلام تجري استطلاعاً سنوياً من قبل قسم العلاقات العامة ومبادرة من طلبة الدكتوراه، وذلك لقياس برامج الإذاعة والتلفزيون والصحف لدى الشارع العراقي"، لافتاً الى أن "نتائج الاستطلاع متنوعة وتخص أفضل تطبيق وأفضل وكالة وأفضل قناة فضائية وأفضل محطة إذاعية، وكذلك كل وسائل الإعلام الأخرى".

وأضاف أن "هذا التقرير السنوي يساعد من خلاله تفاعل الجامعة مع المؤسسات الإعلامية ويحث القائمين على بذل المزيد من الجهد والتميز"، مبيناً أن "النتائج حقيقية كونها ناتجة عن الأساليب العلمية المتبعة".

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