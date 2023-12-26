اليوم .. العدل يلاقي دجلة في ممتاز الصالات

2023-12-26 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتجرى اليوم الثلاثاء مباراة واحدة تجمع فريقي العدل ودجلة الجامعة لحساب الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات للموسم الحالي (2023-02024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق العدل سيضيف على قاعته نظيره دجلة الجامعة لحساب الجولة الأولى من دوري الصالات الممتاز للموسم الحالي".وأضاف أن "المباراة ستقام في الساعة الثانية ظهراً في قاعة نادي العدل".