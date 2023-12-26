دهوك تكمل استعداداتها لحفل رأس السنة الجديدة (صور)

2023-12-26 12:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، عن استكمال استعداداتها الشاملة لاستقبال العام الجديد 2024، حيث اكملت كافة الترتيبات والتحضيرات لاحتفالات رأس السنة.

وقال المسؤول الاعلامي لمحافظ دهوك مللت عصمت، في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "ادارة المحافظة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية الضرورية في جميع المواقع التي ستقام فيها الاحتفالات، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين"، مبيناً أن "هذه التحضيرات تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير بيئة احتفالية امنة ومميزة للمجتمع المحلي، حيث يتوقع أن تسهم هذه الفعاليات في رونق وسرور الاحتفال ببداية العام الجديد بروح مفعمة بالتفاؤل والبهجة".

ولفت عصمت إلى أن "هذه التحضيرات تشمل تزيين الشوارع الرئيسية بشكل فاخرا وتنظيم احتفالات ضخمة داخل مركز المدينة، بالإضافة إلى فعاليات في مواقع أخرى داخل المحافظة".

وفي إطار التطلع نحو تعزيز الحياة الثقافية والاقتصادية في محافظة دهوك، أعلن قائمقام المحافظة إسماعيل محمد، عن افتتاح سوق متنوع بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة يشمل هذا السوق مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، مع تقديم عروض غنائية وحفلات ترفيهية مخصصة للأطفال، وستستمر هذه الفعاليات حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أوضح محمد أن "الهدف من تنظيم هذه الفعاليات يكمن في جذب السياح من جميع أنحاء العراق وخارجه بهدف تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية متميزة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لتعزيز الحياة الثقافية والاقتصادية في المنطقة، وتعزيز الروح الاجتماعية والترفيهية في أوساط المجتمع المحلي".