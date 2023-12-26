مهرجان بغداد السينمائي يستعرض عشرة أفلام وثائقية في دورته الأولى

2023-12-26 13:00:10 - المصدر: واع

بغداد –واع- فاطمة رحمةأعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي الأول، المعروفة بدورتها "محمد شكري جميل"، عن ترشيح عشرة أفلام وثائقية للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.وأكد نقيب الفنانين ورئيس "بغداد السينمائي" جبار جودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأفلام المرشحة تمثل مجموعة متنوعة من الدول العربية من بينها فلم (ساوة) من إخراج هادي ماهود، وفلم (هايبو) للمخرج علي سهر، وفلم (زيرو) لأسعد الهلالي، إضافة إلى أعمال من مصر وهي فلم (الأكراد في مصر) وفلم (شارع شامبليون) من إخراج أسماء ابراهيم بالإضافة لفيلم (تطبيش) لرولا أشرف".وأضاف: "فيما شارك فلم (مي) لصلاح الحو من فلسطين، وفلم (جنة الطيور) إخراج عبد الله الرئيسي من عمان، أما سوريا فشاركت بفيلم (قشرة بصلة) لرفد باش".وأشار جودي إلى أن "المهرجان سيقدم قائمة المشاركين في المسابقات الأخرى خلال الفترة المقبلة كالأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة"، مبيناً إلى أن "هناك مسابقة خاصة تحت عنوان (فضاءات سينمائية جديدة) تم تمويلها من قبل نقابة الفنانين العراقيين، وستشهد مشاركة مجموعة من المخرجين العراقيين الموهوبين بعد أن تم اختيار السيناريوهات بواسطة لجنة تخصصة".ولفت الى أن "المهرجان يأتي بالشراكة بين نقابة الفنانين ووزارة الثقافة، وبرعاية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن المقرر أن يُقام المهرجان في الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من شباط 2024".