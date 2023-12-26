محافظ بابل: شمول أحياء جديدة بالخدمات ضمن خطة عام 2024

2023-12-26 13:12:01 - المصدر: واع

بابل - واع - حسن الفوازأعلن محافظ بابل، وسام أصلان، اليوم الثلاثاء، شمول أحياء جديدة بالخدمات ضمن خطة العام المقبل 2024.وقال أصلان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحزمة الأولى لأعمال الجهد الخدمي استهدفت الأحياء العشوائية، ضمن التصاميم الأساسية لوحداتنا الإدارية، بكلفة بلغت 38 مليار دينار عراقي".وأوضح، أن "الجهد الخدمي يقدم معالجات سريعة للأحياء التي تعاني من مشاكل بإعادة تأهيلها"، مؤكداً أن "عمل الجهد الخدمي يسير بخطى سريعة".وأشار إلى، أن "خطة عام 2023، شملت ما يقارب 27 حياً سكنياً بالخدمات في عموم محافظة بابل، حيث تمت المباشرة بها بمشاركة فريق الجهد الخدمي برئاسة وكيل وزير البلديات جابر عبد خاجي"، مؤكداً أن "خطة عام 2024 ستشمل أحياء جديدة بالخدمات".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة ، فيما أشار إلى أن عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و2023".واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي.وأكد رئيس الوزراء أن "الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها"، موجهاً "بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة".